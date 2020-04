Motorrijder gewond bij Amstelhoek

Amstelhoek – Woensdagavond vond er op de kruising Tienboerenweg-N201 bij de Amstelhoek een aanrijding plaats tussen een auto en een motorrijder. Op 29/4 is er een aanrijding motor/auto geweest op de N-201, kruising Tienboerenweg. Gezien de schade is de motorrijder vermoedelijk achterop de auto gereden. De motorrijder kwam hierbij ten val en is met de ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. De inzittende van de personenauto bleven ongedeerd. De politie heeft de zaak in onderzoek. (Foto Jan Uithol)