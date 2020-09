Uithoorn – Op de N201 tussen Amstelveen en Uithoorn is dinsdagochtend een motorrijder gewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 6.40 uur ter hoogte van de Amsterdamseweg in Uithoorn. Volgens een getuigen wilde de motorrijder een vrachtwagen inhalen, waarbij hij een stoeprand van de middenberm raakte en ten val kwam. Het slachtoffer is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. De N201 is vanwege het ongeval afgesloten in de richting van Aalsmeer.

Foto: VTF – Laurens Niezen