Mooie prestaties voor jeugdschaatsers VZOD

Kudelstaart – Op zaterdag 1 februari werd in Groningen, in sportcentrum Kardinge, het Nederlands Pupillen Toernooi georganiseerd. Voor Schaatstrainingsgroep VZOD waren Mark van Huuksloot Kuilenburg (pupil A) en Fien Middelkoop (pupil B) uitgenodigd en voor Nut & Vermaak was Laurena van Doorn (pupil A) uitgenodigd. Fien was als eerste aan de beurt en moest meteen in de eerste rit van start op de 500 meter. Zij reed meteen een persoonlijk record waarmee zij als 24e eindigde op deze afstand. Tevreden stapte zij het ijs af. Na lang wachten mocht Laurena haar 500 meter schaatsen. Zij reed een keurige tijd en werd hiermee 13e in haar categorie. Ook zij stapte tevreden het ijs af. Als laatste werd Mark aan de start van de 500 meter verwacht. Hij reed een knappe rit en eindigde met zijn tijd op een keurige 10e plaats, hij was hier erg blij mee.

Nadat alle 500 meter wedstrijden waren verreden was het tijd voor de 700 meter voor Fien. Klein beetje zenuwachtig stond zij aan de start. Op deze afstand reed Fien een persoonlijk record van 9 seconden, een enorme stap. Zij werd 25e op deze afstand. Hiermee was haar toernooi klaar en eindigde zij op een nette 25e plaats in het klassement.

Na weer erg lang wachten was Laurena aan de beurt voor haar tweede afstand, de 1000 meter. Na 2,5 ronde kwam zij in een nette tijd over de finish. Op deze afstand werd zij 14e. Hiermee was ook het toernooi voor Laurena afgelopen en zij eindigde op een mooie 15e plaats in het algemeen klassement. Als laatste, in een van de laatste ritten, was Mark aan zijn 1000 meter toe. Ietwat zenuwachtig stond hij aan de start. In een inmiddels koude hal reed ook hij een keurige tijd en werd hierop tevens 10e. Dit was ook het resultaat in het eindklassement, een 10e plaats. Omdat dit toernooi alleen voor pupillen is was het de laatste keer voor Laurena en Mark, die beide voor de derde keer mee mochten doen. Hopelijk kan Fien zich volgend seizoen nog een keer plaatsen. Het was een lange dag maar voor deze drie jonge rijders, maar wel een mooie ervaring.

Foto: www.kicksfotos.nl