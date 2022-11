Mooie opkomst bij 8e ronde jeugdschaken

Aalsmeer – Na een paar slappe weken qua opkomst was iedereen weer bij de AAS jeugdcompetitie schaken. De beide koplopers Merlijn en Rune deden goed werk door te winnen van Brian en Eva. De braderie heeft drie nieuwe leerlingen opgeleverd, waarvan Stan en Eli al mee doen aan de competitie. Stan was nog een maatje te klein (op het bord dan) voor Shakya, maar Eli won meteen al van Naksh. Het broertjesduel Maks tegen Sam Konijnenburg werd door Maks gewonnen. Kijk voor de volledige uitslag en de stand op: www.aas.leisb.nl.

Het jeugdschaken bij AAS is iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur in de bovenruimte van De Binding (Doopsgezinde Gemeente) in de Zijdstraat 55, Aalsmeer-Centrum. Kom eens kennis maken en speel mee. Wie weet is schaken helemaal jouw ‘ding’.

Heroïsche overwinning AAS 1

Aalsmeer – In de derde ronde van de landelijke competitie heeft AAS 1 een heroïsche overwinning gehaald op het sterker geachte VAS, dat gemiddeld 120 punten meer had dan de Azen. Er werd gespeeld in het Cignius college te Amsterdam, waar liefst 14 teams, totaal 112 schakers, aanwezig waren. De score werd voor AAS geopend door Ben de Leur, die met zwart een opening op het bord kreeg die hij net de afgelopen week had bestudeerd. De wit speler werd teruggedrongen en verloor een stuk door een fraaie combinatie van Ben. Aangeslagen overzag wit dat er nog steeds een toren stond, gaf op en verliet op topsnelheid de speelzaal. Super invaller Martin van Zaanen bereikte vrij makkelijk een solide remise. Jeroen Cromsigt stond zelfs beter tegen de sterke Han Sinke, maar verkeerde in grote tijdnood. Gezien het wedstrijdverloop stelde Jeroen remise voor, een voorstel dat niet geweigerd kon worden. Op bord 1 speelde Simon Groot tegen de oude, maar nog steeds sterke Pim Ghijsen. Een mooie aanval van Simon bracht de overwinning, een sensatie begon zich af te tekenen. Ivo Andringa (16 jaar) overbrugde 350 punten door een plusremise te spelen tegen Milo Bogaard. Marcel Mol kon zijn betere eindspel niet verzilveren en speelde remise. Henk Noordhoek was in grote tijdnood en zag daardoor een mattruc over het hoofd, waardoor VAS nog een beetje terug kwam. Eindstand 5-3 voor AAS.

Door Ben de Leur