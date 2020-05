Mondkapjes en handschoenen in restafvalbak!

Aalsmeer – Vanaf 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Omdat nu al blijkt dat veel mensen niet weten waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien, wil Milieu Centraal hen helpen om de juiste afvalbak te vinden. Veel handschoenen en mondkapjes belanden op straat, in het riool of bij het plastic afval. Terwijl het heel gemakkelijk is: mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn.

Alles in de prullenbak

Als je mondkapjes en handschoenen in de verkeerde afvalbak gooit, verstoort dat de recycling en lopen de mensen die het afval sorteren onnodig risico op besmetting. Textiel bijvoorbeeld wordt door medewerkers handmatig gecheckt, je wil niet dat zij gebruikte mondkapjes eruit moeten vissen. Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal: “Je afval goed weggooien, is belangrijk voor ons milieu. Spoel handschoenen, mondkapjes en ander afval niet door de wc, dan kan het riool verstoppen met alle viezigheid van dien. Het hoort ook niet bij het plastic afval en al helemaal niet op straat. Gooi beschermingsmiddelen na gebruik in de restafvalbak, dat is de enige juiste plek. Is er geen prullenbak in de buurt, hou het dan even bij je in een apart zakje tot je het wel kunt weggooien.”

Herbruikbaar mondkapje

Een niet-medisch mondkapje kun je ook zelf maken, bijvoorbeeld van restanten stof of oude kleren die je toch al had liggen. Dat is qua materiaalgebruik beter voor het milieu dan een wegwerpmondkapje dat je koopt en na één keer gebruik weggooit. Wasbare mondkapjes leveren minder afval op dan wegwerpmondkapjes, zeker als je nagaat dat je er voor langere tijd veel nodig hebt. Het wassen van herbruikbare mondkapjes kost wel energie. Was ze daarom mee met ander wasgoed in een 60-graden was. Dan bespaar je het milieu zo veel mogelijk.

Weggooihulp

De Afvalscheidingswijzer geeft voor elk product de juiste afvalbak, voor handschoenen, mondkapjes, zakdoekjes en nog duizenden andere producten. Sinds eind april wordt er in de Afvalscheidingswijzer veelvuldig gezocht op hoe mondkapjes en handschoenen weggegooid moeten worden. Bij het restafval en dus niet bij ander plastic!