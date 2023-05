Moederdag welkome impuls voor export bloemen en planten

Aalsmeer – De Nederlandse exportwaarde van bloemen en planten sluit de maand april af met een krimp van 16%. Dit maakt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten bekend op basis van de exportstatistieken van Floridata. Een verklaring voor de krimp is het koude lenteweer en de Moederdag die in veel landen een week later dan vorig jaar wordt gevierd.

Handelaren kijken echter tevreden terug op de exportvraag van bloemen en planten in aanloop naar de Moederdag. “De omzet voor de maand mei belooft hoger uit te vallen dan vorig jaar”, verwacht directeur Matthijs Mesken van de VGB. “Deze impuls kunnen handelaren goed gebruiken, aangezien de exportwaarde voor bloemen en planten tot en met april 7% achterligt op vorig jaar.”



Aanloop Moederdagen

De Engelse Moederdag viel dit jaar vroeg, namelijk op 19 maart. “De verkoop viel wat tegen, waarbij met name planten het minder goed deden bij de Britse consument”, meldt Mesken. Op zondag 7 mei werd Moederdag gevierd in onder andere Spanje, Portugal, Roemenië en Hongarije. De Moederdagen vallen in de meeste afzetlanden op de tweede zondag in mei. “Dit geldt ook voor de Amerikaanse Moederdag. Wij kijken tevreden naar 15% meer verkopen op onze verre markten”, vertelt directeur Paul Hoogenboom van Holex Flower B.V. “Ondanks het koude voorjaar waren er gelukkig nauwelijks tekorten in het bloemenaanbod. Vanwege meer capaciteit naar veel bestemmingen dalen de luchtvrachtkosten, met als gevolg een gunstig scenario voor de verkoop.” Op vrijdag 26 mei wordt de Poolse Moederdag gevierd, gevolgd door de Zweedse Moederdag op zondag 28 mei en Franse Moederdag op zondag 4 juni.



Meer directe sourcing en minder Nederlands aanbod

“De Moederdagomzet is goed, maar we merken dat de positie van de Nederlandse draaischijf verder onder druk komt te staan”, stelt Mesken. Het Nederlandse energie-intensieve aanbod neemt af. “Als gevolg kiezen onze klanten eerder voor tulpen en ranonkels en minder vaak voor onder andere de dure lisianthus”, legt Hoogenboom uit. Ook is er meer directe sourcing vanaf kweker naar klantbestemmingen. “In ons filiaal in Miami merken we dat het volume uit Ecuador en Afrika verder toeneemt ten opzichte van het Nederlandse volume”, aldus Hoogenboom. “Al met al zijn handelaren positief gestemd over hun verkopen in de aanloop naar de Moederdag”, concludeert Mesken.



De VGB is de brancheorganisatie voor de binnenlandse importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Haar leden vertegenwoordigen bijna 80% van de totale jaaromzet in deze branche.