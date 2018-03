Minister Bruno Bruins bezoekt SV Argon

Mijdrecht – Net terug van de Olympische Winterspelen kon het bestuur van sportvereniging Argon minister Bruno Bruins van Medische zorg en Sport op hun locatie aan de Hoofdweg welkom heten.

Bijna het voltallige bestuur kreeg de gelegenheid de minister te informeren wat er komt kijken om een vereniging als Argon te laten functioneren. Op zijn beurt wilde hij weten wat de overheid verder kan bijdragen aan ondersteuning en welke zaken mede in relatie met de KNVB kunnen worden ontwikkeld respectievelijk verbeterd.

Er werd gesproken over de verschillende facetten van Argon waaronder de zaalsporten en het voetbal. Centraal in de visie van Argon staat de opleiding van onze jeugd en de meerwaarde die het sporten bij Argon brengt.

Eveneens werden de verbindende sociale aspecten toegelicht waaronder het G-team, supportersvereniging De Lijnkijkers, ’t Anker en binnenkort de kinderopvang.

Sporten is van evident belang maar moet volgens de politiek in De Ronde Venen wel betaalbaar zijn. In dat verband zou een deel van de € 10 miljoen die de minister aan het verdelen is bij Argon zeer welkom zijn.