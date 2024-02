Mike van der Laarse stopt als voorzitter Green Park Handbal

Aalsmeer – Mike van der Laarse is niet langer de voorzitter van Green Park Handbal Aalsmeer. Na zestien jaar stopt hij per direct. Van der Laarse over zijn besluit: “Voor nu zit mijn tijd bij deze club erop. De vereniging verdient een voorzitter die alles geven kan. Na ruim zestien jaar is het tijd voor een volgende lichting.”

Onder de markante Noord-Hollander werd Aalsmeer vanaf 2017 vier keer achter elkaar landskampioen. “Maar het meest trots ben ik op de transitie van De Bloemhof tot handbaltempel. De hal is gaaf aangekleed, er ligt een vette vloer in de tweede zaal, het nieuwe krachthonk is af en nu is de parkeerplaats aan de beurt met een nieuw sportpark naast de sporthal.”

In 1985 liet Van der Laarse zich voor het eerst zien en horen op de tribune in De Bloemhof. “In de jaren negentig heb ik vaak op trommels staan rammen. In 1999 ben ik in het jeugdbestuur gekomen en zo is mijn rol binnen de club langzaam gegroeid,” aldus de opstappende voorzitter.

De laatste jaren werd Van der Laarse ook bekend als de commentator van het geprezen livestreamkanaal van Aalsmeer Greenpark TV. “Ik vind het jammer dat ik dat niet meer kan doen.”

“Hoe ik de club heb proberen te leiden? Als een bedrijf. Maar ook heb ik altijd geprobeerd de handen uit de mouwen te steken. Ik vind het belangrijk om het goede voorbeeld te geven”, vervolgt Van der Laarse. “Op die manier ontstaan samenwerkingen. Het is belangrijk om dichtbij de gemeente, stichtingen, sponsoren te blijven en in contact te staan met spelers en trainers.” Van der Laarse besluit: “Ik had mijn afscheid anders voor me gezien, maar het loopt anders. Ik gun Aalsmeer het beste.

Foto: Voorzitter Mike van der Laarse (links) en coach Bert Bouwens met de kampioensschaal in 2022.