Mike v/d Laarse ‘meest machtig mooiste mens’ van Amstelland

Aalsmeer – Mike van der Laarse van Multi Supplies is uitgeroepen tot ‘meest machtig mooiste mens’ van Amstelland door Into Business. De Aalsmeerse ondernemer heeft de bijnaam Mike Multi en deze heeft hij niet alleen gekregen vanwege de naam van zijn bedrijf. “Als er één iemand is die heel Aalsmeer en omgeving , van jong tot oud, heeft laten genieten in deze vreemde tijden, dan is het Mike ‘Multi’ van der Laarse. Met het Vuur & Licht op het Water spektakel afgelopen september heeft hij weer een prestatie van wereldformaat geleverd. Mike is in zijn vrije tijd voorzitter van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer, sponsort de club natuurlijk ook, maar ook vele andere (sport)verenigingen mogen op de steun van Mike rekenen. Verder is er natuurlijk de Mike Multi Foundation. Die zorgt ervoor dat mensen met een beperking aan het sporten gaan en blijven. Handbiker Jetze Plat en rolstoeltennisser Ruben Spaargaren zijn twee topsporters die heel veel aan Mike te danken hebben. En zij zijn niet de enige. Zeker Stichting Meer Armslag heeft een speciaal plekje in Mike’s hart, mede omdat deze stichting door zijn moeder Lenie is opgericht. Als iemand zich nog afvraagt waar de bijnaam ‘Multi’ op is gebaseerd, die kent waarschijnlijk de betekenis van het woord ‘multi’ niet”, aldus het bestuur van Into Business.

Grote eer

Afgelopen woensdag 15 december was de officiële bekendmaking, maar een week eerder was Mike van der Laarse verrast met een bezoek en is aan hem de trofee voor mooiste mens uitgereikt. “Ik moest een weekje m’n mond houden.” Er was een groot feest gepland rond de uitreiking, maar dit kon vanwege corona geen doorgang vinden. Geen grootse bekendmaking dus, maar dit maakt Mike niet uit. Hij is terecht supertrots op deze prijs. “Het is al een hele eer om in de Top 5 te staan en nu heb ik gewonnen. Ik was echt flabbergasted. In de top 5 stond ook een wethouder uit Amstelveen, de directeur van ziekenhuis Amstelland en op drie Ton Burgers (het carrosseriebedrijf won afgelopen november de titel ‘Onderneming van het jaar). Vind ik een top-ondernemer.”

Bezige bij

Volgens Martijn van Dalen van Into Business sprong Mike er dit jaar vooral uit vanwege het vuurwerkspektakel: De grootste uitdaging in deze tijd en een grote klapper geworden. De ‘meest machtig mooiste mens’ trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een ondernemer vanwege het succes van zijn of haar bedrijf, maar vooral ook de neven-activiteiten waarvoor ingezet wordt wegen zwaar in de besluitvorming. En in deze is Mike nou eenmaal een bezige bij: Actief voor de handbal, zwemvereniging, minder-valide sporters, zoals al vermeld Vuur en Licht, en vooral niet vergeten: Sinterklaas in Aalsmeer waaraan de inwoner jaarlijks met heel veel plezier vele uren besteed.

Mike kan het nog nauwelijks geloven. “Ger Loogman en Marco van Zijverden hebben de trofee eerder gewonnen. “Ik vind het echt zo een grote eer.” Inmiddels heeft Mike al diverse reacties en felicitaties mogen ontvangen. Onder andere ook van burgemeester Gido Oude Kotte. “Hij schrijft trots te zijn dat er een Aalsmeerder in de top 5 stond en gewonnen heeft. Een terechte winnaar”, vertelt een trotse Mike tot slot. De trofee krijgt uiteraard een bijzondere plek in zijn bedrijf, maar wat Mike het belangrijkste vindt is de reuring rond de prijs. “Nogmaals, ik vind het een grote eer, maar het belangrijkste is dat het helpt om leuke dingen voor mensen te kunnen blijven organiseren. Dat vind ik nou eenmaal fantastisch om te doen.”

Foto: Into Business (Mike van der Laarse met de ‘meest machtig mooiste mens’ van Amstelland trofee.