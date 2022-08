Mijlpaal voor  100-jarige Henny Westerveld

Uithoorn – Locoburgemeester Ferry Hoekstra is op 15 augustus op verjaardag bezoek geweest bij Henny Westerveld – Prins. De vrolijke en nog altijd vitale Uithoornse mag maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. De locoburgemeester nam voor de jarige een mooie, kleurrijke bos bloemen mee. Deze werd door haar zoon Ron neergezet bij de vele andere boeketten die mevrouw Westerveld voor haar 100e verjaardag ontving. “Ik kom vazen tekort,” lacht ze. Naast bloemen overhandigde Hoekstra ook een handgeschreven kaart van burgemeester Pieter Heiliegers die nog van het reces geniet.

“Ik vind het een mooie eer dat ik vandaag de honneurs mag waarnemen,” glimlacht Hoekstra. Hij wil graag van de jarige weten wat het “geheime” recept is om 100 te worden. Daar hoeft deze niet lang over na te denken: “Altijd positief blijven en dankbaar zijn voor wat je hebt. En genieten van het leven. Ik geniet nog steeds volop! Van mijn boodschapjes die ik gelukkig nog zelf doe op het Zijdelwaardplein. En van mijn glaasje rode port dat in de namiddag neem. Iedere dag ééntje, heerlijk!”

Bleekneusje

De locoburgemeester vraagt verder of ze in Uithoorn geboren is en hoe haar jeugd eruit heeft gezien. “Ik ben in Amsterdam geboren en begin jaren ’70 verhuisd naar de Gasperiflat in Uithoorn. Op mijn negentigste, dus tien jaar geleden, ben ik verhuisd naar mijn huidige woning op het Zijdelwaardplein. Ik ben daar zo blij mee. Ik liep geregeld hierlangs en wilde altijd al wonen op deze plek in Uithoorn. Ik kijk terug op een mooie jeugd. Al was het tijdens de hongerwinter niet altijd makkelijk. Wat ik met name kan herinneren is dat we met kleren en al gingen slapen. Vanwege de kou. Verder heb ik in mijn jeugd veel strandwandelingen gemaakt als ‘Amsterdams bleekneusje’ in Egmond aan Zee. Daar kijk ik met heel veel plezier aan terug.”