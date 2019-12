Mijdrechtse Winkeliers stemmen massaal voor BedrijfsInvesteringsZone

Mijdrecht – De Mijdrechtse ondernemers hebben massaal ingestemd met een nieuwe periode van vijf jaar voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een ondernemersheffing om activiteiten binnen het centrum te financieren, waaronder de sinterklaasintocht, decemberactie, camerabeveiliging, groen en de aankleding tijdens de feestdagen.

Een BIZ is een afgebakend gebied waar de ondernemers samenwerken en investeren in verbeteringen in het gebied. Binnen de BIZ betalen de ondernemers een heffing aan de gemeente, die deze in de vorm van subsidie verstrekt aan de ondernemersvereniging. In het centrum van Mijdrecht is dat Shopping Mijdrecht. Afspraken hierover gelden voor 5 jaar.

In oktober jl. bereikten gemeente De Ronde Venen en Shopping Mijdrecht overeenstemming over de nieuwe BIZ. Om deze definitief te maken was een draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers nodig.

Ruime meerderheid vóór

Deze week heeft notaris Fanoy onder toeziend oog van wethouder Kroon en voorzitter Danielle van Scheppingen geconstateerd dat 76% van de uitgebrachte stemmen voor de nieuwe bedrijfsinvesteringszone hebben gestemd. Wethouder Kroon: “Ik ben zeer blij dat ondernemers kiezen voor verdere verbetering van hun centrum. Door het brede draagvlak is er veel ruimte voor verdere verbetering van het winkelgebied en het organiseren van activiteiten.”

Nieuwe voorzitter van Shopping Mijdrecht, Danielle van Scheppingen is laaiend enthousiast. “Vol vertrouwen kunnen we nu aan de slag om het centrum nog bruisender en aantrekkelijker te maken. Het is fijn om te merken dat de gemeente onder leiding van de nieuwe wethouder echt een partner is geworden. Het is fijn dat we samen met de gemeente nu mooie dingen kunnen doen voor ons prachtig centrum”.

De nieuwe BIZ is vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Foto: V.l.n.r.: Jacqueline Smit, Danielle van Scheppingen, wethouder Rein Kroon, Judith Bult en Harry Buur