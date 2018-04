Midvoordreef ‘klaar’ met vrachtverkeer

Kudelstaart – Een verzoek hebben bewoners van de Midvoordreef schriftelijk ingediend bij de gemeente. De bewoners zijn wel ‘klaar’ met het vrachtverkeer door hun straat, terwijl deze hier qua breedte helemaal niet geschikt voor is.

Voor de bouw aan de Zijlijnstraat moeten vrachtwagens via de Hoofdweg rijden. Helaas wordt hierover niet al te best gecommuniceerd met de chauffeurs, want meerdere keren per week rijden vrachtwagens toch over de Midvoordreef naar de bouwlocatie.

Afgelopen donderdag, vroeg in de ochtend, was het weer raak. Een enorme lange truck met oplegger vol met hout reed de Midvoordreef op. Een bewoner heeft de chauffeur gevraagd te stoppen en hem vervolgens uitgelegd dat hij beter achteruit terug kon gaan, want de bocht naar de Zijlijnstraat nemen is voor vrachtwagens onmogelijk zonder schade te rijden.

Helaas heeft de chauffeur de tip niet ter harte genomen. “Aan de stoep te zien is hij toch door gereden”, aldus de teleurgestelde bewoner. Het is overigens niet de eerste keer dat er schade gereden worden. “Van de week ook al een vrachtwagen die de lantaarnpaal in de Linksachterstraat er half uit gereden heeft.”

Het verzoek van de bewoners aan de gemeente is simpel: “Kunt u een bord met verboden voor vrachtwagen plaatsen aan het begin van de Midvoordreef?” Hopelijk gaat hier gauw gehoor aan gegeven worden. Het betreft tot slot wel gemeentelijke eigendommen waar schade aan gemaakt wordt.