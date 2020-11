MFA Thamerdal: voorlopig ontwerp buitenruimte klaar

Uithoorn – In de wijk Thamerdal wordt momenteel een nieuw buurtcentrum (MFA Thamerdal) gebouwd naast IKC Het Duet. De bouw werd deze zomer gestart en ondertussen is het eerste ontwerp voor de ruimte en parkeergelegenheid om het gebouw heen ook gereed. Architectenbureau Slangen en Koenis heeft in de tekeningen van deze buitenruimte zoveel mogelijk ideeën gebruikt die bij de gebruikers en omwonenden zijn opgehaald. Het ontwerp heeft onder meer een speelplein, moestuin en terras bij de buurtkamer. Er is veel aandacht voor groen en de verbinding van binnen naar buiten. ‘Dit is met recht een erg fijne ontmoetingsplek voor de wijk straks,’ roemt wethouder Ria Zijlstra de tekeningen. ‘De Buurtkamer beleef je niet allen in het gebouw, maar ook vanuit de tuin.’ Om het ontwerp te presenteren is er een video gemaakt door de wethouder, architect en de kinderen van Het Duet.

In de video wordt ook een oproep gedaan voor ideeën om het plein mooi, netjes en veilig te houden. Hiervoor wordt een Pleinraad samengesteld uit gebruikers en omwonenden. De video is te bekijken via de website Uithoorndenktmee.nl onder het kopje Ontwerpen van het project Thamerdal. Op de pagina is er ook de mogelijkheid voor vragen en opmerkingen op de tekeningen. De architect kan zo tot een definitief ontwerp komen voor de buitenruimte.