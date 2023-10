Met de Zonnebloem gezellig naar de Strooppot

De Ronde Venen – In het kader van ‘De week van de eenzaamheid’ was een uitje georganiseerd door de Zonnebloem Mijdrecht. Fijn om te zien dat zoveel deelnemers zich hadden ingeschreven! Met een mooie donatie van het DCR konden ze dit uitje voor iedereen mogelijk maken. Het was weer supergezellig! Ze werden ontvangen met koffie, thee en een gebakje. Om 11.00 uur werden ze getrakteerd op Hollandse smartlappen, een optreden van het Smartlappenkoor van ’t Anker in Mijdrecht (Centrum voor leven met en na kanker): bekende en minder bekende liedjes met een lach en een traan, onder muzikale begeleiding van het combo. De refreinen werden door de deelnemers met veel enthousiasme meegezongen.

Na de muzikale inspanning konden ze genieten van een heerlijke pannenkoek, een spekpannenkoek of pannenkoek met kaas, ananas, appel, er was voldoende keus. Als dessert een ijsje met karamel, chocolade of aardbeien, en slagroom. Met als afsluiting nog een kopje koffie of thee. Een geslaagde lunch! Het koor had nog wat meer noten op zijn zang, er werden nog wat smartlappen gezongen en rond 15.00 uur was het afscheid en keerde iedereen tevreden huiswaarts.