Meld bijzondere vrijwilliger aan voor koninklijk lintje

Aalsmeer – Terwijl de organisatie voor lintjesregen op 25 april in volle gang is, is het ook alweer tijd om voorbereidingen te treffen voor komend jaar. Het aanvragen van een lintje kost namelijk de nodige tijd. Daarom is het zaak op tijd de aanvraag op te starten en in te dienen. Kent u/jij iemand die zich al jarenlang belangeloos inzet voor de Aalsmeerse samenleving? Meld deze inwoner dan aan voor een koninklijke onderscheiding.

Belangrijk en onmisbaar

Want, ze zijn er, mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de plaatselijke sportvereniging, ouderen, kerk of school. Vaak willen ze hier helemaal geen bedankje voor, maar deze mensen zijn belangrijk en onmisbaar in een samenleving. Ze verdienen waardering en erkenning voor hun vrijwilligerswerk. Daarom kunnen deze mensen voordragen worden voor een lintje. “Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van anderen, versterken de sociale cohesie en verrijken ons gemeenschapsleven. Hun inzet is van onschatbare waarde. Daarom verzoek ik u om na te denken over diegenen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd. Ik kijk er naar uit om tijdens de Lintjesregen 2026 weer een mooi aantal inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart te mogen onderscheiden”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Aanvraag indienen

Het verkrijgen van een lintje is niet vanzelfsprekend. Het is vereist dat de vrijwilliger zich minimaal 15 jaar belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Daarnaast moet deze persoon worden voorgedragen door anderen met een geldige reden. De onderscheiding kan alleen worden aangevraagd in de gemeente waar degene voor wie een lintje wordt aangevraagd woonachtig is in Aalsmeer of Kudelstaart. Iemand voordragen voor de algemene gelegenheid (lintjesregen) in 2026? Vul dan het formulier in op www.lintjes.nl of neem contact op met Amanda Labee, medewerker Kabinetszaken van de gemeente Aalsmeer via: 0297- 387512 of stuur een mail naar: amanda.labee@aalsmeer.nl. De aanvraag moet voor 14 juni 2025 bij de gemeente binnen zijn. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/lintjes.

Foto: Gemeente Aalsmeer