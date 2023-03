Meezingen met filmsongs tijdens de Popquiz

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De vaste deelnemers weten het: daags voor de quiz wordt een hint op de Facebookpagina van Popquiz Aalsmeer gegeven. Dit keer was dat ‘The Movies’. Dat hield natuurlijk in: filmmuziek. De bekende songs van kaskrakers als Grease, Dirty Dancing en Titanic kwamen voorbij en zoals altijd was het weer lekker hard meezingen geblazen. Dát, het teamwork om spoorslags de antwoorden te raden (of gokken) en genieten van muziek zijn toch wel de pijlers waar de Popquiz-avonden op staan. Zo ook tijdens de quiz van woensdag 9 maart jl. Als altijd weer goed in elkaar gestoken door Meindert van der Zwaard en Ron Leegwater.

Goed op elkaar ingespeeld organiseren deze twee routiniers alweer een aantal jaren de immer goedbezochte quiz-avonden op de vaste stek: De Oude Veiling. Het applaus dat de winnaars ten deel valt als de resultaten bekend zijn, komt óók toe aan Meindert en Ron. Het is geen appeltje-eitje om viermaal per jaar met een compleet nieuwe Popquiz te komen. Niet alleen is er elke keer een vers thema maar ook is de vraagstelling telkens anders. Je kunt het zo gek niet bedenken of het organisatie-duo weet er vragen aan te verbinden. Muziek achterwaarts laten horen bijvoorbeeld of een videoclip van een band waaroverheen een song klinkt van een andere artiest. Of op z’n Frans, of liedjes die allemaal te maken hebben met transport.

Woensdag werd bijvoorbeeld naar getallen gezocht in songtitels of in de naam van een artiest. Het bedenken van de vragen is een creatief proces, daar twijfelt niemand aan. Waar deelnemers wel eens aan twijfelen is hun eigen muziekkennis, tot hilariteit van de teams, waar dan ook gegierd van het lachen wordt als het antwoord tóch fout blijkt te zijn. Als er wel goed wordt gescoord – en er zijn ware quizmasters bij! – gaat de spirit skyhigh natuurlijk. Een vast gegeven is er wel altijd: Hoedje op, Hoedje af. In deze rond speelt de deelnemer voor zichzelf en heeft telkens 50% kans om een vraag goed te beantwoorden. Afgelopen woensdag bleken alle vragen over The Simple Minds te gaan. Voor een fan ‘een makkie’ maar wie de groep niet zo goed volgt is al heel snel ‘af’. Het was Marley den Boer die deze rond het meest succesvol afsloot.

Meedoen belangrijker dan winnen

De teams bestaan uit minimaal vier en maximaal zes deelnemers. Het leuke is dat er complete families meedoen, (o)pa, (o)ma en de (klein)kinderen bijvoorbeeld. En ieder heeft zijn waarde omdat de muziek die ‘langskomt’ nu eenmaal alle tijdperken zo’n beetje beslaat. Rivaliteit is er niet echt tijdens de quizavond, het is een cliché, maar ook hier geldt: meedoen is belangrijker dan winnen. Toch doet iedereen zijn stinkende best, de een is wat fanatieker dan de ander en hier en daar zijn ferme kreten te horen als: “Nee jóh!” of, wanneer blijkt dat er fout is geantwoord: “Ik zei het toch: ík had het goed!” Fanatiek met een kwinkslag want stiekem gaan het merendeel van de Popquizdeelnemers naar deze goedbezochte avond om ongegeneerd keihard mee te zingen. Te lachen en elkaar weer eens te zien. Een leuke en zeker verbindende bezigheid: popquizen! De winnaar van de Popquiz van 8 maart: Team Oostkroost.

Foto: Meindert van der Zwaard (Team Oostkroost).