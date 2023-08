Meetrainen met de Veenlopers voor de Zilveren Turfloop

Mijdrecht – Vanaf dinsdag 29 augustus begint er bij de Veenlopers een serie van tien trainingen als voorbereiding op de 32e Zilveren Turfloop voor zowel beginnende hardlopers als gevorderde hardlopers. Voor de beginnende hardlopers hebben de trainingen het karakter van een Start-to-Run, waarbij in tien weken wordt toegewerkt naar 5 km hardlopen.

De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw van het hardlopen en op gezelligheid. Enige ervaring met hardlopen of wandelen is gewenst. De meer gevorderde hardlopers worden in tien weken tijdens de trainingen van de Veenlopers op dinsdagavond voorbereid op deelname aan de 5 of 10 km van de Zilveren Turfloop. Hierbij wordt er onder andere aandacht besteed aan het verbeteren van de looptechniek en de snelheid en aan specifieke wedstrijdvoorbereiding.

Voor zowel beginnende als gevorderde hardlopers starten de trainingen op dinsdagavond 29 augustus om 19.30 uur. De trainingen duren tot ongeveer 20.45 uur. Verzamelen bij de Rendementsweg in Mijdrecht ter hoogte van de parkeerplaats bij Feka. De kosten bedragen € 39,50 per deelnemer; dit is inclusief lidmaatschap van de Veenlopers tot 1 januari 2024 en deelname aan de Zilveren Turfloop. De deelnemers aan deze trainingen lopen mee met de vaste trainingsgroepen op dinsdag.

Aanmelden

Als je je aanmeldt voor het meetrainen voor de 32e Zilveren Turfloop, stopt het lidmaatschap automatisch met ingang van 1 januari 2024, tenzij je aan de ledenadministratie laat weten dat je lid wilt blijven van de Veenlopers. Enthousiast? Ga naar https://veenlopers.nl/aanmelden-clinic-zilveren-turfloop/ en meld je aan.