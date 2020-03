Meetapparatuur uit bedrijf weg

De Kwakel – In de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 maart is een inbraak gepleegd in een bedrijf aan de Bedrijvenweg. Met grof geweld hebben de dieven om binnen te komen een roldeur open gebroken. Er is voor enkele duizenden euro’s aan gereedschappen en meetapparatuur gestolen. Ook is geprobeerd de kluis te openen. Vermoedelijk is hierbij gebruik gemaakt van een koevoet. De inbraak werd donderdag bij aankomst in de vroege ochtend door de eigenaren ontdekt. Mogelijk zijn er getuigen of inwoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.