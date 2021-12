Meerlandenfonds trakteert 116 (sport)verenigingen

Rijsenhout – De bekendmaking van de editie van het Meerlandenfonds 2021 vindt dit jaar opnieuw niet op een feestelijk evenement plaats. Gelukkig kunnen wethouders wel aan totaal 116 (sport)verenigingen en stichtingen uit 11 gemeenten* een mooie cheque met een donatie uit het fonds overhandigen. Dat doen ze dit jaar op allerlei corona-proof manieren, digitaal, per post en vooral ook per vlog, in een één-tweetje met algemeen directeur van Meerlanden en secretaris van het Meerlandenfonds Angeline Kierkels: “Dat de jaarlijkse uitreiking opnieuw niet door kan gaan is ontzettend jammer. Hier hoor je namelijk uit eerste hand hoe die vele vrijwilligers zich inzetten om te zorgen voor verbinding in onze gemeenten, wijken en buurten. Ik geniet altijd enorm van hun mooie en warme verhalen. Des te mooier vind ik het dat de wethouders alle moeite hebben gedaan om hen alsnog toch te kunnen verrassen met een cheque. De vrijwilligers verdienen een steuntje in de rug zodat zij hun verbindende werk voor een mooie en duurzame leefomgeving kunnen blijven doen. Vandaag en morgen.”

Mooie en duurzame leefomgeving

Het Meerlandenfonds let bij de aanvragen op hen, die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving. Ze gaat hierbij uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bestuur let extra op projecten of activiteiten die het milieu bevorderen, het welzijn van mensen vergroot en dit jaar ook op activiteiten die bijdragen aan een betere mentale gesteldheid en het voorkomen van eenzaamheid door de aanhoudende de maatregelen rondom Covid-19.

Vloggende wethouders

Goede doelen organisaties en (sport)verenigingen konden net als ieder jaar in oktober een aanvraag doen uit het Meerlandenfonds. De inschrijving sloot op 1 november 2021. Alle verenigingen en stichtingen ontvangen 16 december bericht over een eventuele donatie uit het fonds. Op die dag maken de wethouders van de gemeenten uit het verzorgingsgebied alle donaties bekend via een vlog. Op locatie bij een club, vanuit het gemeentehuis en zelfs via een digitale vergadering. Op www.meerlanden.nl/fonds staan alle video’s van de wethouders, waarin naast persoonlijke overhandigingen van de cheques ook alle andere verenigingen en stichtingen die een donatie uit het Meerlandenfonds ontvangen, voorbijkomen. Dit jaar 116 totaal.

De gemeenten uit het verzorgingsgebied van Meerlanden: Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Ouder-Amstel en Teylingen.