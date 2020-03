Aalsmeer – Ook het team van de Meerbode treft haar maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De voordeur, en dus ook de balie, van het kantoor in de Visserstraat is voor onbepaalde tijd gesloten.

Advertenties en kabalen kunnen ingeleverd worden via de brievenbus van de Meerbode en telefonisch doorgegeven worden via 0297-341900. En uiteraard zijn alle afdelingen via de mail bereikbaar: service@meerbode.nl, aanlever@meerbode.nl en redactieaalsmeer@meerbode.nl