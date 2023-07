Meer ruimte op opgeknapt parkeerterrein Achterbos

Vinkeveen – Het parkeerterrein aan Achterbos in Vinkeveen is de afgelopen week flink opgeknapt. De ondergrond is verbeterd en er zijn duidelijke parkeervakken aangebracht. Door de duidelijke vakken kunnen meer auto’s op het terrein parkeren. Omdat er op het terrein meer plaats is, wil het college een aantal parkeervakken langs de weg verwijderen. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor doorgaand verkeer en verbetert de doorstroming.

Het langgerekte parkeerterrein aan Achterbos is in de zomermaanden een populaire plek om de auto te plaatsen. Het terrein was niet voorzien van parkeervakken, waardoor auto’s niet altijd efficiënt stonden geparkeerd en veel ruimte in beslag namen. Wethouder Maarten van der Greft (Toerisme en Recreatie): “Eind juni hebben we een inloopbijeenkomst gehouden waar we met inwoners spraken over de mogelijkheid de doorstroming op Achterbos te vergroten. Op drukke zomers dagen, wanneer veel mensen de plassen bezoeken, zijn veel automobilisten op zoek naar een parkeerplek. De drukte zorgt ervoor dat het verkeer maar moeilijk kan doorstromen op de Herenweg en Achterbos, ook omdat langs die wegen geparkeerd kan worden. Omdat we meer ruimte hebben op het parkeerterrein, kunnen we een aantal parkeervakken langs de weg verwijderen waardoor er meer ruimte is voor doorstroming. Met het aanbrengen van vakken op het parkeerterrein slaan we dus twee vliegen in één klap.’’

Parkeersituatie snel verbeteren

Maandag 10 juli is met de werkzaamheden begonnen en deze zijn vrijdag 14 juni afgerond. Het college wilde snel de parkeersituatie op het parkeerterrein verbeteren zodat al deze zomer meer parkeerruimte beschikbaar is en de doorstroming kan verbeteren. Het college werkt op dit moment aan een voorstel om het aantal parkeervakken langs Achterbos te verminderen zodat het verkeer makkelijker kan doorrijden en het tijdens een drukke zomerse dag niet meer vaststaat in Vinkeveen. Tijdens de inloopbijeenkomst eind juni zijn daar verschillende opmerkingen over gemaakt, er wordt nu gekeken hoe deze zo goed mogelijk kunnen worden verwerkt. Het college neemt hierover waarschijnlijk in augustus een verkeersbesluit en zal dit dan ook publiceren.

Fotobijschrift

Het opgeknapte parkeerterrein aan Achterbos is van parkeervakken voorzien