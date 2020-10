Meer groenbonnen te winnen bij Groei & Bloei

Aalsmeer – Duidelijk is dat veel bewoners door corona meer aandacht voor hun directe woonomgeving hadden. Samen met de Nieuwe Meerbode, waarin de winnende foto’s werden getoond, heeft Groei & Bloei met succes aangemoedigd het eigen stukje natuur op te vrolijken waardoor het thuis moeten blijven minder belastend was. De tuinfoto-actie waarmee een groenbon te winnen was, heeft veel prachtige plaatjes opgeleverd.

Wintertuin

Het succes van de actie smaakt naar meer en daarom gaat Groei & Bloei ook een wintertuin-fotoactie houden en groenbonnen cadeau doen. Daar hoort ook de zorg voor de vogels bij en de kerstverlichting niet te vergeten. Groei & Bloei ziet graag voorbeelden daarvan komen via www.aalsmeer.groei.nl. Op de website zijn ook alle ingestuurde (zomer)foto’s te bekijken. Een aanrader, zeker ook om ideeën voor de eigen tuin op te doen.

Nu bollen planten

Het is niet zeker dat volgend jaar de Keukenhof wel open gaat en daarom lijkt het Groei & Bloei ook leuk om in april/mei foto’s van tot klein Keukenhof omgetoverde tuinen te kunnen tonen. Het is wel belangrijk om hiervoor nu (deze maand) bollen te planten. “Er zijn tal van aanbiedingen in winkels, dus duur hoeft het niet te zijn”, aldus voorzitter Wim van Vliet.

Aan de tien mooiste ‘bollentuinen’ gaat Groei & Bloei eveneens weer groenbonnen geven. Ook de bollenactie wordt samen met de De Nieuwe Meerbode georganiseerd. De krant zal de mooiste foto’s weer publiceren.