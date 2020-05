Meer dan 700 inschrijvingen voor 24 starterswoningen

De Kwakel – Van 7 t/m 18 mei kon men zich inschrijven voor 24 smartwoningen in een groene omgeving in De Kleine Weelde, een groene enclave tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan aan de westzijde van Uithoorn/de Kwakel. Deze door Timpaan ontwikkelde markante rug-aan-rugwoningen zijn ideaal voor starters, senioren en andere kleine huishoudens. Gesitueerd in de groene omgeving van het voormalige kassengebied, omringd door de karakteristieke sloten en weilanden met ruim baan voor heerlijk vrij wonen. De prijzen variëren van € 199.900,- tot € 240.000,- vrij op naam, en waren alleen beschikbaar voor inschrijvers met een gezamenlijk bruto jaarinkomen van maximaal € 62.500,- bruto.

Inwoners uit de gemeente Uithoorn hadden voorrang op de woningen van de Kleine Weelde. Alle woningen staan inmiddels onder optie. Naar verluid hadden meer dan 700 (!) personen zich ingeschreven voor deze woningen bij de makelaar.

Wethouder Jan Hazen is blij met deze woningen die voorzien in een grote behoefte: “Met dit project komen er betaalbare woningen waar met name voor starters veel vraag naar is binnen Uithoorn en De Kwakel. Met de bouw en realisatie van De Kleine Weelde komt er ook een afronding van het project Iepenlaan. De afgelopen jaren zijn alle woonkavels verkocht, ingericht en is er een park.