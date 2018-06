Meer dan 1.000 kinderen op buitenspeeldag

Aalsmeer – Een geweldige buitenspeelmiddag hebben meer dan 1.000 kinderen beleefd in Aalsmeer en Kudelstaart op woensdag 13 juni. In de Snoekbaarsstraat was de organisatie in handen van Bobby’s Buitenspeeldag met als grote animator Marie-Louise Boom. Er werden allerlei spelletjes gespeeld, waaronder voetbal en knikkeren en muziek maken met het Cultuurpunt, en voor verkoeling tijdens de warme middag kwam de brandweer zorgen. Dit tot grote vreugde van alle jongens en meisjes. De kinderen werden via JOGG getrakteerd op gezonde hapjes en drankjes.

Binding en Cultuurpunt

In Kudelstaart en in het Centrum is de buitenspeelmiddag georganiseerd door de Binding, die mocht rekenen op veel hulp van vrijwilligers. In het Centrum is getrommeld met de medewerkers van het Cultuurpunt en zijn spelletjes gespeeld. In Kudelstaart werden de jongens en meisjes getrakteerd op een avontuurlijke (opblaas)piratenboot, is een voetbal-toernooitje gehouden en mocht er trampoline gesprongen worden in de Proosdijhal. Voor de jeugdige bezoekertjes was er vissen vangen en voor allemaal ook broodjes bakken.

Verkiezing kinderburgemeester

In Kudelstaart konden de kinderen ook stemmen voor de nieuwe kinderburgemeester. De zes kandidaten, Kyra, Hannah, Alisa, Lauren Tycho en Mark, waren naar de speelmiddag gekomen om promotie voor zichzelf te maken. Het was voor de eerste keer dat de gemeente de kinderen in Kudelstaart de mogelijkheid gaf om in ‘eigen dorp’ te stemmen.

Zaterdag 16 juni krijgen alle kinderen in de gemeente de mogelijkheid om hun keuze te maken. De zes toppers gaan nog één keer hun uiterste best doen om stemmen voor zich te winnen. Ze zijn aanwezig in The Beach aan de Oosteinderweg tijdens de eerste dag van het Aalsmeer Flower Festival. De verkiezing is tussen 11.00 en 15.00 uur De verkiezing is natuurlijk alleen voor kinderen, volwassenen mogen niet stemmen. Heel benieuwd wie alweer de vierde kinderburgemeester van Aalsmeer gaat worden…

Foto: Voetballen tijdens de buitenspeelmiddag in Kudelstaart (foto: De Binding).