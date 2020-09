Massaal de vlag uit in Aalsmeer!

Aalsmeer – Aan het idee van Frank Lissenburg om de Aalsmeerse vlag in top te hangen als eerbetoon aan de organisaties die jaarlijks van september een gezellige en onvergetelijke maand maken, is massaal gehoor gegeven. Vandaag, zaterdag 5 september, is de startdag van het vlaggen en de Aalsmeerse driekleur blijft ‘zwaaien’ tot en met 14 september. Een rondje Aalsmeer is een aanrader. Heel leuk om zoveel rood, groen en zwart te zien bij bedrijven, in winkelcentra, op en bij het gemeentehuis en aan diverse gevels bij particulieren.

Feestweek Journaal

Vanavond (zaterdag) om 22.00 uur is er een speciale uitzending op Radio Aalsmeer TV als alternatief voor het niet doorgaan van de diverse Aalsmeerse evenementen in september. Presentator Ron Leegwater zal tijdens een half uur durend programma aan de hand van interviews met de verschillende organisaties en oude beelden trachten om de sfeer van de Feestweek in de huiskamers te brengen. Er kan genoten worden van filmbeelden van voorgaande jaren. Het wordt een impressie van de optredens in de feesttent, Vuur en Licht op het Water en de Pramenrace. Alles bij elkaar een ludieke manier om een hart onder de riem te steken bij zowel de inwoners als de organisaties.

Verrassing

Het kijken meer dan waard. En: Aan het einde van het programma volgt er nog een verrassing waar iedere Aalsmeerder en Kudelstaarter blij van zal worden. Een klein gebaar van Mike (Multi) van der Laarse in samenwerking met de organisaties van drie genoemde evenementen.