Maskerade bijna klaar voor de première van ‘The odd couple’

Uithoorn – Afgelopen weekend is druk gebouwd aan decor en licht en nu zijn de laatste repetities in volle gang voor de Nederlandstalige versie van ‘The odd couple’ (‘Het rare stelletje’). Het podium in het Alkwin Kollege is het appartement van Nicole Molenkamp, waar dit stuk zich afspeelt. De chaos die Nicole van haar leven en haar huis heeft gemaakt, wordt opgeschud en gestructureerd door Berdien die bij haar komt wonen. Nicole snakt naar een tweede jeugd, terwijl haar vriendin alles liever netjes en opgeruimd houdt. Terwijl het ene na het andere huwelijk in hun vriendinnengroep op de klippen loopt, ziet Nicole haar kans schoon om een date te regelen met twee knappe Spaanse buurmannen.

Toneelgroep Maskerade speelt ‘The Odd Couple’ in het tot theater omgetoverde Alkwin Kollege in Uithoorn. De voorstellingen op vrijdag 27 oktober en zaterdag 28 oktober beginnen om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.toneelgroepmaskerade.nl.