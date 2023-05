Marijn (10) zet zich in voor Plastic Soup Foundation

Aalsmeer – Marijn is 10 jaar oud en woont in Kudelstaart. Hij houdt heel veel van windsurfen en is dan ook vaak te vinden op de Westeinderplassen. Maar, Marijn vindt een schone wereld, zonder plastic, ook heel belangrijk en daarom vraagt hij aandacht voor de Plastic Soup Foundation. Want, zo zegt Marijn: “De zee moet opgeruimd worden, het is niet goed voor de aarde en natuurlijk de oceaan zelf en alle dieren die daar leven. Toen ik 5 jaar was en we op vakantie in Oostenrijk waren, las ik in het boek ‘Super Juffie in de soep’ over de plastic soep in de oceaan. Het maakte veel indruk op mij, want ik schijn toen gezegd te hebben: later koop ik een zeilboot en ga ik de zee schoonmaken.”

De eigen zeilboot en zelf de oceaan plasticvrij maken, moeten nog even wat jaartjes wachten, maar actie ondernemen om te de Foundation te steunen, kan natuurlijk wel. En dus zet Marijn zich door allerlei klusjes te doen in voor een schonere oceaan. En om geld in te zamelen is hij ook langs de deuren gegaan en met succes. “Bijna iedereen in onze wijk heeft gedoneerd”, vertelt Marijn. Verder is de 10-jarige bij bedrijven langs geweest en heeft veel aardige mensen ontmoet die graag willen helpen. Met deze oproep in de krant hoopt Marijn nog meer donaties voor de Plastic Soup Foundation te krijgen.

Ook financieel een steentje bijdragen? Doneren kan via instagram @windsurfingmarijn met een link naar plastic soup foundation of via internet: https://support.plasticsoupfoundation.org/fundraisers/marijn-schouten/donate.

Marijn tot slot: “Heel erg bedankt alvast.”