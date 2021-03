Marathon doneert aan Natuurmonumenten

Regio – Afgelopen zaterdag vond de aftrap plaats van de 4e editie van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon. Voorzitter Jos van Wijk gaf het startsein voor de inschrijving. Penningmeester Frans van ’t Schip reikte een cheque uit aan Arjenne Bak, gebiedsmanager beheereenheid Vechtplassen bij Natuurmonumenten.

De 4e editie van de Hafkamp Groenewegen De Ronde Venen Marathon kon in 2020 niet doorgaan. Jos van Wijk toont ambitie voor 2021: “We gaan er alles aan doen om in 2021 wel weer een fantastisch evenement neer te zetten. Wij denken dat dat op zondag 21 november 2021 moet kunnen. Wij bieden lopers perspectief door nu al de inschrijving te openen.”

Doneren

Het jaar 2020 bracht toch nog iets goeds: veel deelnemers gaven bij hun inschrijving een donatie aan Natuurmonumenten. Het totaal van donaties bedroeg € 1.418. Arjenne Bak nam de cheque in ontvangst: “We zijn erg blij met dit bedrag. We besteden het bedrag aan een afrastering in het natuurgebied Botshol. Daarmee kunnen we de koeien van het pad houden zodat het beter begaanbaar blijft. Ook voor de marathonlopers zal dat een verbetering zijn. ” Frans van ’t Schip: “We hebben alle inschrijfgeld aan de deelnemers teruggestort. De donaties zijn blijven staan. We hebben daar alleen maar positieve reacties op gehad. Lopers dragen de natuur een warm hart toe.”

Inschrijven kan vanaf nu via Inschrijven.nl. Ook dit jaar kunnen de deelnemers weer een vrijwillige donatie aan Natuurmonumenten doen.

Op de foto, de overhandiging van de cheque aan Natuurmonumenten voor de deur van het Spoorhuis Vinkeveen, dat dit jaar zal zijn afgebeeld op de medaille van de marathon.