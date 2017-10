Mantelzorger krijgt waardering met De Ronde Venen Pas

De Ronde Venen – “Het verlenen van zorg aan een ander is in onze kernen heel vanzelfsprekend. ‘Dat doe je toch gewoon voor elkaar’, krijg ik vaak te horen in mijn gesprekken met mantelzorgers”, vertelt wethouder Anco Goldhoorn. Een mantelzorger vindt de zorg die zij aan een partner, kind, buur of vriend verleent de normaalste zaak van de wereld. De gemeente De Ronde Venen heeft oog voor deze inzet. Als blijk van waardering ontvangen mantelzorgers ook dit jaar De Ronde Venen Pas.

Onmisbaar

Iemand die zorgt voor een ander is onmisbaar in onze samenleving. De gemeente geeft op de landelijke Dag van de Mantelzorg een bedankje aan mantelzorgers uit De Ronde Venen. Dit bedankje staat beter bekend als de mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering komt tot uiting in De Ronde Venen Pas met daarop een bedrag van 50 euro. Dit is een lokale pas om te besteden bij aangesloten winkeliers. Het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van Tympaan-De Baat, regelt de uitgave van De Ronde Venen Pas. Over de verdere mogelijkheden van De Ronde Venen Pas wordt u op een later moment geïnformeerd.

Pas aanvragen

Zorgt u voor iemand die in de gemeente De Ronde Venen woont? En doet u dat minstens acht uur per week en/of doet u dat al minimaal drie maanden? Dan komt u in aanmerking voor De Ronde Venen Pas. U kunt de lokale pas nog tot het einde van het jaar aanvragen via www.mantelzorgderondevenen.nl/aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan tussen 10.00 en 12.00 uur naar het Klant Contact Centrum van Tympaan-De Baat via telefoonnummer (0297) 760 260.