Mantelzorg naast je baan of huiswerk

Uithoorn – Vorige week zocht wethouder Ria Zijlstra (Sociaal Domein) jonge mantelzorgers op in de gemeente Uithoorn. Bij haar bezoek gaf de wethouder een “Deel je zorg”-tas met informatie over waar de jonge mantelzorgers zelf terecht kunnen met zorgen of vragen. “Wij zijn er ook om jullie te helpen!”

Samen met Helen van der Jagt van Mantelzorg & Meer belde de wethouder aan bij een aantal jonge mantelzorgers, middelbare scholieren soms nog, die zorgen voor ouders of gezinsleden met een ziekte of beperking. Veel reden voor respect, aldus de wethouder. “Het is een pittige klus naast je baan, je sociale contacten of je huiswerk. En de coronamaatregelen maken het niet gemakkelijker!”

Symbolisch

Het bezoek was ook symbolisch bedoeld, legde de wethouder uit. “Via jullie spreken we onze waardering uit voor alle mantelzorgers in Uithoorn en De Kwakel, die dagelijks klaarstaan voor de mensen in hun omgeving. Vaak alleen, zonder ondersteuning, onzichtbaar voor de buitenwereld.”

“Deel je zorg”

Dat was direct de tweede reden voor het bezoek van de wethouder, dat deel uitmaakte van de landelijke campagne ‘Deel je zorg’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mantelzorgers blijken namelijk zelf vaak moeite te hebben om hulp en ondersteuning te vinden bij hun zorgtaken. Soms omdat zij zichzelf niet zien als een mantelzorger. Maar vaak ook omdat zij niet weten dat er ook voor hen hulp beschikbaar is, of een luisterend oor. En hoe ze daarmee in contact kunnen komen.

Informatie en meer

In de “Deel je zorg”-tas die wethouder Zijlstra meegaf zat daarom, behalve een cadeautje van Mantelzorg & Meer, informatie over waar de jonge mantelzorgers zelf terecht kunnen met zorgen of vragen. Bijvoorbeeld via www.mantelzorg.nl , of via www.mantelzorgenmeer.nl. “Want onthoud,” sloot de wethouder haar bezoek af, “wij zijn er ook om jullie te helpen!”