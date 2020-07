Makma vlet gestolen uit jachthaven

Aalsmeer – Afgelopen weekend (4 en 5 juli) is opnieuw een boot gestolen bij jachthaven Otto aan de Uiterweg 94. Dieven zijn er vandoor gegaan met een Makma vlet 700.

De boot lag op slot met een Beast kabelslot. De vlet is blauw van kleur en heeft een lichte kap en is omrand met kabelaring. In de boot liggen blauwe kussens. De vlet vaart op een Yanmar 3GM30 motor (nummer 23878).

Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben of misschien wel de dieven of de vlet hebben gezien, de politie hoort het graag. Contact opnemen kan via 0900-8844.