Maandag laatste ‘Door de Mangel’ voor zomerstop

Aalsmeer – Op de eerste maandag in juli ontving ‘Door de Mangel’ Jan Walch als 351e gast. Jan is een geboren en getogen Aalsmeerder die na de Zeevaartschool en het verzekeringswezen werkt als meubelmaker. Hij zingt en schrijft ook graag nummers. Maandag 11 juli schuift in de laatste uitzending voor de zomerstop tot 29 augustus, Leo Bakker achter de microfoon. De Kudelstaarter doet veel voor de kerkelijke ontwikkelingshulp en heeft zijn woning in een vroeg stadium energieneutraal gemaakt. Een vraag voor Leo? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.

Nieuwe ‘EchtWel’

Esther en Sem kijken weer uit naar een nieuwe ‘EchtWel’ en donderdag 7 juli om 19.00 uur is het zo ver. Ze hebben ook deze maand weer een toffe sidekick: Boris van Schijndel. Ze ontvangen Michael Alderden oprichter van Game Intelligence over speciale hockeytrainingen en kinder- en gezinsbegeleider Marjolein van den Adel.

Jaren 90 bij ‘Aalsmeer by Night’

Na in mei muziek uit de jaren zeventig gedraaid te hebben en in juni uit de jaren tachtig, is het nu tijd voor de jaren negentig. De komende donderdagavonden zijn er weer extra lange uitzendingen van ‘Aalsmeer by Night’ met de start op donderdag 7 juli van ‘acht tot middernacht’. Dan draait presentator Meindert van der Zwaard vanaf 20.00 uur de leukste en opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 1990-1999.

Historische film op TV

De historische film van de maand juli bestaat uit twee films die gaan over sport in Aalsmeer en wordt uitgezonden op vrijdag 8 juli om 11.00 uur en zaterdag om 13.00 uur. Een interview met een vrijwilliger van Stichting Oud Aalsmeer door Jan van Veen is zaterdag om 12.00 uur te horen.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Het team van ‘Door de Mangel’ houdt na maandag een zomerstop.