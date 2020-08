Maandag beginnen de scholen weer!

Aalsmeer – Aanstaande maandag 17 augustus beginnen de scholen weer in Aalsmeer en Kudelstaart. Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept werkend Nederland daarom op om vanaf de start van de scholen in de ochtend zoveel mogelijk thuis te werken en te reizen buiten de ochtendspits om. Aanleiding voor de oproep zijn cijfers die aantonen dat er ieder jaar vlak na de zomervakantie opvallend veel ongevallen plaatsvinden onder fietsende scholieren. VVN laat met de start van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ weten dat medewerking van automobilisten hard nodig is om kinderen de ruimte te geven om veilig naar school te kunnen gaan.

De oproep is om ’s morgens zoveel mogelijk thuis te gaan werken over de hele looptijd van VVN’s campagne tot en met half september. Kinderen kunnen die periode dan gebruiken om te wennen aan hun schoolroute, die zij in veel gevallen voor het eerst zelfstandig gaan afleggen of voor hen soms compleet nieuw is.

Nieuwe work-life balance goed voor verkeer

Uit VVN’s Flitspeiling 2020, waarin ook de invloed van corona op het verkeer is opgenomen, blijkt dat een combinatie van half thuis werken en half op kantoor werken door bijna de helft van werkend Nederland (48%) ideaal wordt gevonden. VVN-directeur Evert-Jan Hulshof reageert op deze uitkomst: ”Het zou goed zijn wanneer we met elkaar het ‘nieuwe werken’ ook gebruiken om slimmer naar onze agenda’s te kijken. Bijvoorbeeld door in de ochtenden vooral afspraken te plannen die digitaal kunnen plaatsvinden. Zo beperken we de verkeersdrukte. Door de ochtendspits zo goed als uit te bannen bieden we scholieren de ruimte om veilig naar school te gaan.Bovendien geeft dit voor ouders de ruimte om jonge kinderen te voet of op de fiets te begeleiden naar school.”

Fysieke afspraken zijn vaak niet nodig

Tijdens de Coronacrisis hebben velen ontdekt dat fysieke afspraken vaak niet nodig zijn. Moet je er toch op uit dan is het raadzaam om de schoolroutes tijdens de schoolspits te mijden en om te kiezen voor gepaste snelheid in plaats van de maximumsnelheid. Ook laat Veilig Verkeer Nederland weten dat het gebruik van een smartphone in het verkeer nooit thuishoort en zeker niet in een periode waarin kinderen in het verkeer weer veelvuldig aanwezig zijn.

Foto: www.kicksfotos.nl