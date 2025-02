Maak eigen vogelparadijs bij De Woudreus

Wilnis – Bij De Woudreus, aan de rand van het Speelwoud achter dorpshuis De Willistee, kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar woensdag 12 februari van 14.00 tot 16.00 uur hun eigen vogelparadijs maken.

Rijg een pindaslinger en vul een theekopje met vet voor de vogels. Het is ook mogelijk om een garde met nestmateriaal (hooi, stro, wol, takjes en pluis) te vullen. Als de vogels een nestje gaan bouwen, komen ze eerst bij jou in de tuin of op je balkon om nestmateriaal te shoppen. Zo heb je straks een compleet vogelparadijs op je balkon of in je tuin. Je kunt ook lekker naar buiten, op vogelexcursie met een zoekkaart en verrekijker en wie weet spot jij wel een bijzondere vogel.

Aanmelden is verplicht en dit kan via www.dewoudreus.nl. Ga naar activiteiten. Deelname aan de activiteit kost 2 euro per kind inclusief materialen. Er is plek voor 40 kinderen.

Foto: aangeleverd