Lustrumeditie Het Rondje Eilanden en festival

Vinkeveen – Over een maand vindt het jaarlijkse Het Rondje Eilanden plaats. Op zaterdag 18 juli vormt Eiland 1 in Vinkeveen opnieuw het decor van dit sportevenement. Dit jaar betreft het de 15e editie: een bijzondere jubileumeditie met als extra hoogtepunt het eerste Open Nederlands Kampioenschap SwimRun.

Vooruitlopend op het evenement vond woensdagavond 10 juni het traditionele verkenningsrondje plaats. Hoewel het overdag nog onzeker leek, waren de weersomstandigheden ’s avonds typisch Hollands: zon, wolken en een stevige bries. Een groep enthousiaste deelnemers verzamelde zich bij Beachclub Wander Island, waar vooraf een korte instructie werd gegeven voordat het water werd opgezocht. Het verkenningsrondje bood een mooie gelegenheid om kennis te maken met het water, de twaalf eilanden en andere swimrunners, waterliefhebbers en duursporters.

Onder begeleiding van kapitein Cock en vier leden van de organiserende stichting Woelig Water werd vanuit het inmiddels opgewarmde water naar het eerste eiland gezwommen. Na een klimmetje naar de kant volgde een hardloopgedeelte over het eiland, waarna aan het eind opnieuw het water werd ingesprongen om richting het volgende eiland te zwemmen. Het tempo lag hoog en na 6,5 kilometer zwemmen en lopen werd Eiland 1 weer bereikt. De sfeer was uitstekend, het parcours is verkend en dat belooft veel goeds voor deze jubileumeditie.

Voor deelname zijn nog enkele mogelijkheden beschikbaar. De klassieker, het traditionele enkele rondje, is inmiddels volgeboekt. Ook dit jaar was de belangstelling groot en zijn alle startplaatsen voor deze afstand vergeven. Voor diverse andere onderdelen zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar, waaronder de SwimRun, twee rondjes en het Open NK-duo-onderdeel.

Speciale Kids SwimRun

Voor jongere deelnemers is er een speciale Kids SwimRun. Dit toegankelijke parcours van ongeveer een kilometer per ronde loopt over eiland 1 en 2. Toeschouwers kunnen het volledige parcours volgen. Alle deelnemers ontvangen bij de finish de iconische HRE-handdoek.

Onverwacht verhinderd?

Deelnemers die onverwacht verhinderd zijn, bieden hun startbewijs aan via het officiële doorverkoopplatform op de website.

Meer dan een wedstrijd: het HRE Festival

Het Rondje Eilanden is meer dan een sportevenement; het is uitgegroeid tot een compleet weekendfestival. Van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagmiddag 12.00 uur verandert Eiland 1 in een sfeervol festivaleiland. Deelnemers en supporters kunnen er twee nachten kamperen.

Naast de SwimRun op zaterdag staan er diverse activiteiten op het programma, zoals gezamenlijke maaltijden – waaronder de traditionele pannenkoekenavond – een ‘morning glory swim’, voedzame ontbijtjes, workshops en optredens. Ook is er livemuziek, een levendige bar, de mogelijkheid om te ontspannen in hottubs onder de sterrenhemel en een afsluitende yogasessie op een drijvend ponton.

Vrijwilligers gezocht

Het Rondje Eilanden zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van meer dan honderd vrijwilligers. Zij bemensen onder meer de eilanden, de boten, de inschrijfbalie en de bar. Aanmelden als vrijwilliger voor deze jubileumeditie kan via www.hetrondjeeilanden.nl.

Op de foto: Vooruitlopend op het evenement vond woensdagavond 10 juni het traditionele verkenningsrondje plaats. Foto: aangeleverd.