Love is in the Air bij Jazz aan de Amstel

Uithoorn – Jazz aan de Amstel bij Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11, staat zondag 16 februari van 15.30 tot 18.00 uur volledig in het teken van Valentijnsdag. Entree 7,50 euro, kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar bij binnenkomst.

Singer/songwriter en presentatrice Shyla Zoet neemt belangstellenden mee in een gezellige en muzikale middag naar een mix van jazz standards, eigen songs, evergreens en popmuziek. Dit allemaal uitgevoerd door topmuzikanten Joos van Leeuwen, Peter Bergman en Jeroen Molenaar. Met singer-songwriter Nina Lynn, Charlotte Villani en saxofonist Rob Middelhoven te gast en een unieke winactie belooft het een bijzonder gezellige middag te worden.

Blij van muziek

Voor Nina Lynn was het al vroeg duidelijk welke kant ze op wilde. Als klein meisje werd ze al helemaal blij van muziek en zong ze de hele dag door. Haar grote idool Taylor Swift heeft Nina kennis laten maken met het genre Americana en haar geïnspireerd om zelf gitaar te gaan spelen en liedjes te schrijven. Inmiddels heeft ze twee albums uitgebracht en treedt ze regelmatig op met haar eigen band. Daarnaast geeft Nina zang- en songwritingles in Aalsmeer en Uithoorn.

Bekende namen

Rob Middelhoven draait al jaren mee als professioneel saxofonist. Nadat hij was afgestudeerd aan het Hilversums Conservatorium richtte hij zijn eigen jazz quintet op, waarmee hij op festivals en in clubs in Nederland speelde. Hij speelde ver buiten de grenzen in vele jazzclubs en op jazzfestivals. Rob treedt regelmatig op met bekende namen als Berget Lewis, Candy Dulfer, Xander de Buisonje en Paul de Leeuw. Daarnaast heeft hij zijn eigen act als DJ & saxofonist onder de naam ‘DJ Robby M’.

In hart en nieren

Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet is een muzikaal entertainer in hart en nieren, die bekend staat om haar warme stemgeluid en indrukwekkende podiumpresentatie. Ze heeft een breed muzikaal repertoire, dat reikt van jazz en pop tot soul en eigen composities. Naast haar optredens met vele nationale en internationale artiesten is Shyla een inspirerende muziekdocente die zang- en pianolessen geeft in haar eigen studio in Uithoorn. Daarnaast brengt ze haar eigen muziek uit, dit resulteerde in 2005 in haar album ‘Come Lounge With Me’ en in 2015, haar tweede album genaamd ‘Listen 2 Me’ onder de naam Sweet & Co. Zij schreef en produceerde dit album samen met pianist en producer Joos van Leeuwen, die ook dit keer zijn vertrouwde plek achter de piano zal innemen. Haar nieuwste single genaamd ‘Prisoners’ is te vinden onder haar eigen naam Shyla Zoet op alle bekende streamingdiensten zoals Spotify. Meer informatie: www.jazzaandeamstel.nl.

Muzikaal entertainment. Foto: aangeleverd.