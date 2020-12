Uithoorn – Zaterdagochtend werd de brandweer van Uithoorn gealarmeerd voor een “brandgerucht” in het gemeentehuis. Er werd binnen een brandlucht geroken. Er was een bedrijf aan het werk i.v.m. het reinigen van de waterleidingen. Ook wordt volop in en op het gemeentehuis gewerkt aan luchtvoorzieningen. Of dat de oorzaak is geweest kon niet worden vastgesteld. Na controle ging de Brandweer retour kazerne. (foto Jan Uithol)