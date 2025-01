Loopgroep SamenFit straalt met nieuwe sponsoren en stijlvolle kleding

Regio – Sinds de oprichting in 2016 biedt Loopgroep SamenFit een inspirerende en inclusieve plek waar mensen met een beperking samen sporten met loopmaatjes. Het initiatief, dat voortkomt uit stichting Ons Tweede Thuis, is uitgegroeid tot een hechte groep hardlopers. Recreanten en g-atleten vormen samen een bijzondere mix waarin iedereen elkaar motiveert en ondersteunt.

Stijlvolle kleding dankzij sponsoren

Na acht jaar steun van Ons Tweede Thuis is er een nieuwe stap gezet: het betrekken van het bedrijfsleven. Dit heeft geresulteerd in een prachtig nieuw hardloopshirt en een regenjas. Op de kleding prijken niet alleen het logo van Ons Tweede Thuis en atletiekvereniging AKU, waar de groep traint, maar ook de logo’s van drie trotse sponsoren: Duoplant, De Adviesgroep Amsterdam en Id’s me. Het stijlvolle ontwerp van Karien Ravelli maakt het geheel af.

Draagvlak vanuit het bedrijfsleven

Duoplant, een familiebedrijf uit Amstelveen dat gespecialiseerd is in im- en export van bloemen en planten, speelt een bijzondere rol. Mede-eigenaar Sandra van Tol is niet alleen sponsor, maar ook al jarenlang actief als loopmaatje. Duoplant vierde onlangs haar 35-jarig jubileum en vroeg haar klanten, medewerkers en vrienden om een bijdrage voor de kleding van SamenFit. “We zijn ontzettend trots op deze lopers en blij dat we hen kunnen ondersteunen,” aldus Sandra.

De Adviesgroep Amsterdam BV, een bouwkundig adviesbureau dat zich specialiseert in zorgvastgoed, viert volgend jaar haar 25-jarig jubileum. Eigenaar Nico Pater, mede-oprichter van SamenFit, benadrukt: “Een vereniging is een essentieel onderdeel van het leven. Het is geweldig om te zien dat SamenFit nog steeds groeit en bloeit.”

Id’s me, leverancier van SOS-armbanden, completeert de sponsorlijst. Deze armbanden bevatten cruciale persoonlijke informatie, waardoor sporters zich veiliger kunnen voelen tijdens het hardlopen. Oprichter René Noorbergen, die ook trainer van het eerste uur is, begrijpt als geen ander hoe belangrijk veiligheid is.

Vrijwilligers: de kracht van SamenFit

Naast de steun van sponsoren is de vrijwillige inzet van de loopmaatjes essentieel. Wekelijks begeleiden zij de g-atleten, wat zorgt voor een warme en motiverende sfeer binnen de groep. Dankzij hun toewijding blijft Loopgroep SamenFit een inspirerend voorbeeld van inclusie en sportieve samenwerking.

Met de steun van sponsoren en de inzet van vrijwilligers kijkt Loopgroep SamenFit vol vertrouwen naar de toekomst, waarin sport verbindt en grenzen verlegt.

Foto: aangeleverd