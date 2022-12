Loop Uithoorns Mooiste op laatste zondag januari

Regio – Uithoorns Mooiste-de loop vindt na 3 jaar weer op de vertrouwde laatste zondag in januari plaats. Nadat de loop vanwege corona het afgelopen jaar uitgesteld moest worden naar 24 april wordt het evenement nu op zondag 29 januari gehouden. Door werkzaamheden aan een aantal wegen in Uithoorn en de aanleg van de trambaan is het parcours op de lange afstanden enigszins gewijzigd. Door de medewerking van de busmaatschappijen kunnen de lopers zonder problemen de busbaan oversteken en daarmee is het parcours voor lopers nog interessanter en veiliger geworden.

G-run

Traditioneel wordt om 10.15 uur gestart met de G-run, een grote groep Specials die op de dinsdagavond bij AKU trainen, worden weggeschoten voor de 1 kilometer. Een aantal Specials heeft een dergelijke conditie opgebouwd dat ze aan de 5 kilometer meedoen.

Kidsrun

Voor de jeugd tot en met 11 jaar is er een kidsrun, ofwel de gezinsloop over 1 kilometer, de start daarvan is 10.30 uur. Het is een gezinsloop omdat ouders of opa of oma mee kunnen lopen met de jongste groep kinderen die mee willen doen. Prijzen voor de eerste drie jongens en meisjes in de leeftijd tot en met 8 jaar en hetzelfde voor de groep van 9 tot en met 11 jaar. Voor alle kinderen ligt aan de finish een mooie medaille klaar en een goodybag.

Wedstrijdlopen

Om 11.00 uur wordt klinkt vervolgens het startsignaal voor de eerste lange afstand, de 5 kilometerloop. Snel daarna, om 11.05 uur starten de twee langste afstanden tegelijk, de 10 kilometerloop en de 10 Engelse Mijlen. Voor de winnaars bij de dames en de heren op de 10 Engelse Mijlen ligt een hele mooie extra prijs klaar: een tegoedbon van 250 euro voor een verblijf in een vakantiehuisje op een prachtig park op de Veluwe.

Organisatie

De start/finish van alle afstanden vindt plaats op het grote plein op sportpark de Randhoorn voor het clubhuis van Legmeervogels. Onderweg zijn er voldoende drankposten en na afloop is er water, fruit en een mooie herinnering aan de loop. Er zijn voldoende kleedkamers met douchegelegenheid en tevens zijn er voldoende toiletfaciliteiten. Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven.