De Kwakel – Dinsdagmorgen rond zes uur kreeg de Brandweer een melding van een brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Noorddammmerweg in De Kwakel. Direct gingen meerdere blusvoertuigen van Aalsmeer en Uithoorn ter plaatse. Een brandende afvalcontainer had inmiddels ook de loods in brand gezet maar door snel ingrijpen bleef de schade beperkt.

(foto Jan Uithol)