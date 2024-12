Locomotor weer ‘fris’ na opknapbeurt

Aalsmeer – De locomotor voor het voormalig stationsgebouw op de Stationsweg is afgelopen week opnieuw in de verf gezet. Opmerkzame voorbijgangers hebben de locomotor enkele dagen onder een soort tent zien staan. De klus bleek ingewikkelder dan gedacht omdat in de oude verf chroom-6 werd gevonden.

Chroom-6 is een vorm van het metaal chroom. Het heeft een roestwerende werking, daarom wordt deze stof toegevoegd aan sommige verfsoorten. Het weghalen ervan is echter een specialistische klus, omdat chroom-6 die vrijkomt bij het afhalen van de verf schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Lang gekoesterde wens

Een locomotor is een eenvoudig type locomotief met een beperkt vermogen. De loc 352 voor het stationsgebouw, is een dieselelektrische locomotor van het type Sik. Oorspronkelijk was deze locomotor eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Het was een lang gekoesterde wens van wethouder Willem Kikkert en de gemeenteraad om de locomotor weer een frisse uitstraling te geven. “Hij staat sinds 8 december 2000 voor het voormalig stationsgebouw en elk jaar takelde hij een beetje af”, zegt de wethouder. “Nu is hij precies 24 jaar later weer mooi opgeleverd en kan er weer jaren tegen.”

Foto:Wethouder Kikkert is blij met de opgeknapte en weer ‘frisse’ locomotor. Foto: gemeente