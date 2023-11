Locaties gezocht voor extra zwaaitegels in Aalsmeer

Aalsmeer – Kinderburgemeester Vera Keessen en kinderraad roepen Aalsmeerders en Kudelstaarters op om mee te denken over nieuwe locaties voor extra zwaaitegels. Het afgelopen jaar zijn er in Aalsmeer en Kudelstaart op meerdere plekken zogeheten ‘zwaaitegels’ gelegd. Het initiatief bleek een succes en daarom wil de kinderraad van het huidige schooljaar dit project voortzetten.

Tegen eenzaamheid

De zwaaitegel is een initiatief van toenmalig kinderburgemeester Stan van Kessel en is in het leven geroepen om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De tegel nodigt uit om even te zwaaien naar iemand en diegene het gevoel te geven dat hij of zij niet alleen is. Ze zijn te vinden rondom diverse zorgcentra. Het initiatief is een succes en daarom zullen er nog zes zwaaitegels geplaatst worden.

Meehelpen

In totaal zijn er al negen zwaaitegels geplaatst, waarvan zeven rondom de zorgcentra Aelsmeer en ‘t Kloosterhof in Aalsmeer en twee rondom zorgcentrum Mijnsheerlijckheid in Kudelstaart. Voor de zes extra zwaaitegels worden er nog locaties gezocht. Kinderburgemeester Vera en de leden van de kinderraad roepen alle inwoners op om mee te helpen bij het vinden van geschikte locaties voor de zwaaitegels. Alle suggesties kunnen worden gemaild naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl.



Zwaai-Fiets/Wandel-Route

De kinderraad wil met de zes extra tegels en de negen tegels die al geplaatst waren een zwaai-fiets/wandel-route maken. Deze route zou dan langs alle zorgcentra in Aalsmeer en Kudelstaart moeten lopen. De zwaaitegels worden op een kaart geplaatst, zodat alle locaties waar de tegels liggen makkelijk gevonden kunnen worden. Aan de hand van de kaart kan er een fiets of wandel-route gemaakt worden.