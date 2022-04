Lintjesregen voor 12 inwoners van Aalsmeer

Aalsmeer – Op dinsdag 26 april heeft burgemeester Gido Oude Kotte, uit naam van Zijne Majesteit de Koning, 12 lintjes uitgereikt in Aalsmeer. Twee gedecoreerden zijn Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, tien zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze hebben de onderscheidingen ontvangen omdat ze zich allen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Vanwege de coronamaatregelen was in de twee voorgaande jaren een gezamenlijke bijeenkomst van de ‘lintjesregen’ in het raadhuis niet mogelijk. Het maakte de bijeenkomst dit keer extra feestelijk.

Drukte in de burgerzaal voor de jaarlijkse lintjesregen.

Inzet met hart en ziel

Ook dit jaar hebben de gedecoreerden zich ingezet voor zeer uiteenlopende maatschappelijke doelen. “Wat mij altijd weer opvalt in Aalsmeer is het grote aantal enthousiaste, betrokken vrijwilligers”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen, de wijk of hun medemens. Ik ben trots op alle Aalsmeerse vrijwilligers. Het is mooi dat we een aantal van hen vandaag in het zonnetje hebben kunnen zetten.”

Twee ridders

Ap Eigenhuis is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij is onder andere actief bij Vuur en Licht op het water, als projectleider bij de Voedselbank Aalsmeer, als secretaris van Stichting de Bovenlanden Aalsmeer, voorzitter van de Stichting Crown Theater Aalsmeer en oprichter/voorzitter van de Stichting Promotie Aalsmeer. Ook Dirk Jongkind is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange enorme verdiensten in de tuinbouwwereld.

Ap Eigenhuis van Vuur en Licht op het Water geridderd.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Thea Jongkind-Jansen is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Haar onderscheiding heeft ze onder andere verdiend als lid van de Lotuskring Uithoorn. Ze fungeert zo’n vijf uur per week als Lotusslachtoffer bij diverse EHBO-verenigingen en geeft ook EHBO- lessen op basisscholen. Ineke Hoogeveen–Jansen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar al jarenlange inzet voor het amateurtoneel en ontving daarvoor in 2006 al eens een zilveren insigne van de Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater. Verder zet zij zich onder meer in voor Stichting Brentano, Stichting SAM, Stichting Participe Amstelland en bij het Rode Kruis Nederland, afdeling Aalsmeer. Cor Hermanns is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden vanwege zijn activiteiten in de RK Parochie van de Berg Karmel. Hij is daarnaast onder meer voorzitter van de Scouting Tiflo en penningmeester van de St. Katholiek bejaardentehuis Aalsmeer, bestuurslid bij Stichting de Bovenlanden en vrijwilliger bij Stichting Team Hollander Roparun.

Elsbeth Huis-Kuite van Aalsmeer Westeinder Promotie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Westeinder Promotie en De Zonnebloem

Elsbeth Huis-Kuite is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet bij de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie, als organisator van het Amsterdamse Bosgolftoernooi en haar inzet als vrijwilliger bij Sportvereniging Omnia. Leni Rondema–Bos is onderscheiden vanwege haar werkzaamheden als vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Aalsmeer-Rijsenhout. Daarnaast is ze onder meer vrijwilliger in de Wereldwinkel, ondersteunt ze ouderen en is ze vrijwilliger bij welzijnsorganisatie Participe Amstelland. Marie Kluinhaar–Bos is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd omdat ze zich als vrijwilliger inzet voor de Stichting Sociale Activiteiten voor de Medemens en bij het Zorgcentrum ’t Kloosterhof in Aalsmeer. Peter van Leeuwen is in het Koninklijke zonnetje gezet vanwege zijn inzet als vrijwilliger bij de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Hij is daarnaast medeoprichter van en vrijwilliger bij Aalsmeer over Hoop, een initiatief dat activiteiten organiseert voor minderbedeelden in Aalsmeer en Kudelstaart.

Participe en Zorgcentrum

Grazyna Keessen- Skowronski is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet als vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie Participe Amstelland, afdeling Aalsmeer. Verder is zij vrijwilliger bij diverse basisscholen en kinderopvangcentra te Aalsmeer en ondersteuner van het politiewijkteam Aalsmeer/Uithoorn. Gregor Skalski kreeg de onderscheiding vanwege zijn vrijwilligerswerk bij de welzijnsorganisatie Participe Amstelland, afdeling Aalsmeer, Zorg en Zekerheid Zorgverzekeringswinkel in Hoofddorp en diverse basisscholen en kinderopvangcentra in Aalsmeer. Hij is tevens ondersteuner van het politiewijkteam Aalsmeer/Uithoorn. En Cor Kortenoeven is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de Hervormde Gemeente Aalsmeer en het Zorgcentrum Aelsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl