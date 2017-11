De Lindeboom (bijna) klaar voor Action

Mijdrecht – Hoe ver is men met de renovatie en een deel nieuwbouw van het winkelcentrum De Lindeboom, zo vroeg de redactie zich af. Vanaf het Haitsmaplein is er niets te zien. We gingen eens kijken in de Kerkstraat waar we een gesprek hadden met projectleider Sander Spoor van Bébouw Midreth. Wie de bouwactiviteiten onder ogen krijgt gelooft zelf nog niet dat over 4 weken de ‘Action’ op de eerste verdieping zijn deuren opent…

“En toch is het zo, we liggen nog steeds op schema. Zelfs het rolpad dat klanten naar de overloop brengt en weer naar de begane grond, is al geplaatst in het deel van de passage dat straks aansluit op het stuk na Mondria en bakker Westerbos-Mens. Daar staat nu nog een noodschot, net als bij de Primera. Maar ook die hebben hun langste tijd daar gehad”, laat Sander weten.

“Er wordt hard gewerkt door ons en alle onderaannemers met hun mensen om alles op tijd klaar te hebben. De nieuwe winkelruimten zijn er al en worden afgewerkt. Daarna moeten de glazen puien nog geplaatst worden, de plafonds ingehangen en de verlichting geïnstalleerd. In week 46 wordt op de eerste verdieping de vloer nog afgestort, de overloop afgerond en de muur erachter dichtgemaakt. Dan zijn er nog drie weken te gaan om Action de gelegenheid te geven om in te richten en het rolpad operationeel te maken. De planning is nog steeds dat die op zaterdag 2 december open gaat. Als tegen die tijd dan ook de vloer in de passage is afgewerkt wordt het einde van de passage tijdelijk dicht gemaakt, maar is wel de verbinding met het stuk naar de Primera en de Boni een feit. Bezoekers van het winkelcentrum hoeven dan niet meer ‘om te lopen’ om van de ene winkel naar de andere te komen. De uitbreiding van de Boni, die daarop aansluit en de herinrichting van het kerkplein vinden begin volgend jaar pas plaats”, aldus projectleider Spoor die ervan overtuigd is dat uitvoerder René Nederend binnenkort alles binnen de gestelde tijd netjes zal opleveren. “Het komt helemaal goed.”