Nieuwe single rockband Lifeblood: Feeling Low

Aalsmeer – Vijf jonge gasten uit Aalsmeer en Uithoorn vormen samen de rockformatie ‘Lifeblood’. Na het winnen van de Popprijs Amstelland vorig jaar, kreeg de band een aantal mooie kansen om zich te laten zien. Zo mocht de band drie nummers live uitvoeren op NPO Radio 1 en mocht gespeeld worden op het heilige podium van Paradiso. Na deze mooie ervaringen is de band de studio ingedoken om met nieuw materiaal de zomer in te gaan. Zanger Daaf Beuse: “De eerste platen van ons zijn opgenomen in een geïmproviseerde thuisstudio en eerlijk is eerlijk: Dat was ook te horen. Gelukkig hebben we voor onze nieuwe single ‘Feeling Low’ een studio kunnen boeken om het idee achter de plaat echt tot uiting te laten komen. We kunnen niet wachten om ‘m lekker vaak live te spelen en hopen ook dat iedereen die van rock houdt ons steeds beter weet te vinden.”

‘Feeling Low’ is een energieke rockplaat, met een gevoelige ondertoon. De tekst gaat over momenten waarop je niet lekker in je vel zit, maar daar niet een directe oorzaak voor kunt vinden. Echter, ook als je goed in je vel zit kun je heerlijk meezingen met deze plaat. De single is volgens de mannen een echte ‘oorwurm’. Daaf: “We merkten dat de eerste keer dat we deze track aan mensen lieten horen, ze echt onder de indruk waren en opeens een half uur later nog ‘Woo ooh, I’m feeling low’ aan het zingen waren. We hebben dus vertrouwen dat deze plaat blijft hangen, haha.”

Lifeblood treedt op 6 mei op in De Groote Weiver in Wormerveer en op 16 juni in Delft tijdens het Fermentation Festival. Ook zijn er nieuwe singles opgenomen en deze zullen later dit jaar op Spotify te beluisteren zijn. ‘Feeling Low’ is nu al op Spotify te beluisteren.