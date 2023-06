Lifeblood en Hucksters rocken op Bandjesavondpodium, publiek geniet

Aalsmeer – Een ouderwetse Bandjesavond, dat was de aankondiging voor het bekende ‘bandjesfeest’ van weleer in het centrum van Aalsmeer. Het was inderdaad ouderwets gezellig op het Raadhuisplein, dat zaterdagavond helemaal vol stond met publiek dat genoot van de optredens van Lifeblood en later de Hucksters. Het podium bood een prachtige lichtshow en het repertoire was stevig en dansbaar. Het was heerlijk weer, de kelen konden worden gesmeerd en de muziek en sfeer waren opperbest. De Hucksters vierden deze avond hun 30-jarig bestaan en de mannen lieten zien en horen nog wel 30 jaar mee te kunnen. Een topavond!