Lezing ‘Onder het maaiveld’ bij De Groene Venen

Vinkeveen – Op dinsdag 25 april organiseert Natuur- en Milieuvereniging De Groene Venen een interessante lezing over de biodiversiteit van onze bodem. Onlangs is de documentaire ‘Onder het maaiveld’ in de bioscopen in première gegaan. Voorzitter Gerard Korthals van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen is als bodembioloog bij de Universiteit van Wageningen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze prachtige film.

Tijdens de lezing gaat Gerard Korthals in op het leven in onze bodem, dat bijzonder fascinerend en zeer divers is. Onder het maaiveld huizen veel meer interessante organismen dan de mollen, wormen en pissebedden die we allemaal wel kennen. Ook vertelt hij over de biodiversiteit van de bodem, en de invloed die dat heeft op alles wat daarboven groeit en bloeit. De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen en aanmelden is niet nodig. Aanvang 20.00 uur De Boei in Vinkeveen, Kerklaan 32