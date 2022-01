Lever deze week uw DE-punten in voor de Voedselbank!

De Ronde Venen – De Lionsclubs zijn landelijk weer de actie ‘Koffie voor de Voedselbanken” gestart in samenwerking met Douwe Egberts. De ingezamelde DE punten worden verzilverd voor pakken koffie.

Ook de Lionsclubs Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waverveen en Abcoude-Baambrugge zijn lokaal deze actie gestart om onze Voedselbank De Ronde Venen te ondersteunen. Koffie is met name een product waar de voedselbanken om zitten te springen. Koffie bederft niet en wordt dan ook maar zelden aangeboden door supermarkten en andere toeleveranciers.

Lever ook uw oud & vreemd geld in!

De actie is gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld. Dit geld wordt door de Lionsclub omgewisseld in euro’s. Voor elke ingezamelde 15 euro kan in de Derde Wereld een arme blinde gratis aan staar worden geopereerd, waarna zij weer normaal kunnen zien, werken en leven!

Duizenden DE punten zijn al ingeleverd. Hartelijk dank voor deze donaties maar we zijn er nog niet. Daarom roepen we iedereen nogmaals op: “haal uw keukenkastjes en potjes overhoop en doneer uw DE-waardepunten voor de voedselbank in onze gemeente en uw oud & vreemd geld om Derde Wereld blinden hun zicht terug te geven!”.

Inzameling t/m zondag

Uw DE punten en uw oud & vreemd geld kunt u t/m zondag inleveren op de volgende adressen in Mijdrecht: Boni, Hoogvliet en De Dierenspecialist op Adelhof . In Vinkeveen: Jumbo, Albert Heijn, Maria-Oord (receptie), drogisterij De Bree, SMC De Bron en De Groentehal. In Wilnis: Jumbo. In Abcoude: Plus Koot en Albert Heijn. Tijdens de jaarlijkse Lions erwtensoep-verkoop op 15 januari kunnen de punten ook bij de vaste verkooppunten (bij Plus Koot, Albert Heijn, Marktvelt en de 5 Bogen) ingeleverd worden.