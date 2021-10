Leuke dag voor jeugd in herfstvakantie

Aalsmeer – Met het weer zat het niet mee afgelopen week, gelukkig hebben Buurtwerk Aalsmeer, Team Sportservice Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer samen een herfstactiviteit georganiseerd. In de ochtend konden kinderen van de basisschool terecht voor sport en cultuur. De dansles werd verzorgd door Dance Sport Academy, de hiphop les werd door Jasmine gegeven. Alle kinderen deden supergoed mee, ook al hadden ze nog geen ervaring met dansen. Het liedje maakte de kinderen meteen vrolijk en de bewegingen kwamen vanzelf.

Na het dansen draaiden de groepen door en kon er getekend, gesport of een doolhof gedaan worden. Buurtwerk had een parcours uitgezet met obstakels en 1 kind werd geblindoekt, de andere kinderen mochten van de zijlijn helpen om het kind door het doolhof te leiden. Hartstikke knap, want daar moet je goed voor kunnen samenwerken.

Met Carla Joore konden de kinderen zentangle tekeningen maken. En zoals het woord al doet vermoeden, van het tekenen van een ‘tangle’ word je helemaal zen. Een lekker rustig werkje tussen het dansen en sporten door. Voor de bovenbouw leerlingen stond een zaal klaar met archery tag. Team rood tegen team zwart en mikken met pijl en boog op de doelen in het veld. Voor de onderbouw stonden rolstoelen klaar, daar konden de kinderen in gaan zitten en ervaren hoe dat is. Met een balspel werd het nog een stukje uitdagender, ze moesten proberen de bal in de mand te krijgen en daarmee konden punten worden verdiend. Na afloop stond er fruit en water klaar.

In de middag waren de tieners aan de beurt, deze keer werden er letters gemaakt met spuitbussen. De workshop werd gedaan door Sander Bosman en hij deed voor hoe het moest, daarna konden ze zelf aan de slag. De resultaten zagen er heel goed uit, iedereen kon de graffiti mee naar huis nemen om thuis op te hangen. Zo werd deze regenachtige dag voor veel kinderen toch nog een leuke dag in de herfstvakantie.