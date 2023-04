Lessen en trainingen bij Windsurfclub Aalsmeer

Aalsmeer – Ook dit jaar organiseert de Windsurfclub Aalsmeer (WSCA) weer windsurflessen voor beginners en trainingen voor gevorderden vanuit haar clubhuis op het Surfeiland. Ben je ouder dan 12, heb je een zwemdiploma en ben je in goede lichamelijke conditie? Schrijf je dan in! De beginnerslessen worden dit jaar vanaf 20 mei op drie zaterdagen of zondagen gegeven. Tijdens de hele zomerperiode heeft Windsurfclub Aalsmeer verschillende lesseries gepland. De lessen worden gegeven door enthousiaste instructeurs van de WSCA en al het materiaal dat nodig is om te kunnen windsurfen wordt verzorgd door de club.

Tijdens de lessen is voor de veiligheid altijd een motorboot aanwezig voor onvoorziene omstandigheden. Na de drie lessen heb je de basis van het windsurfen onder de knie en misschien kun je al zelfstandig in de baai van het surfeiland rondvaren! Naast de beginnerslessen biedt WSCA ook trainingen aan op verschillende niveaus. Om aan deze trainingen deel te nemen, moet je wel lid zijn of worden van de club. De trainingen worden vanaf begin mei op doordeweekse avonden gegeven en ook hier is het mogelijk om gebruik te maken van materiaal van de club. Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar. Interesse? Kijk dan voor meer informatie en de mogelijkheden op de website: www.wsca.nl